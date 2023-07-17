Судді Тандиру подовжили запобіжний захід у справі про збиття нацгвардійця у Києві: подробиці

Суддя Олексій Тандир у травні 2023 року на блокпості в Києві збив військовослужбовця Нацгвардії.
Печерський районний суд Києва у понеділок, 17 липня, розглянув клопотання про подовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який 26 травня напідпитку збив на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві. За рішенням суду Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.
Про це повідомляє "Суспільне".
"Грубо порушується принцип презумпції невинуватості. ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.), ЗМІ, окремі активісти оголошують і стверджують певні невстановлені факти. Це стосується, наприклад, алкогольної експертизи", - заявив Тандир на початку судового засідання.
Під час розгляду запобіжного заходу адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра принесла дві схеми блокпостів. Одна зі схем – той самий блокпост, де сталася трагедія. Інша — як повинно бути.
За її словами є безліч порушень. "Схемою передбачено, що має бути наявність заборчиків, але тут їх немає", – зазначила захисниця.
Також Бовнега заявила, що на блокпосту не було необхідних знаків.
Нагадаємо, у ніч проти 26 травня у Києві сталась смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий помер на місці аварії.
Загиблим військовим Нацгвардії був 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилось троє дітей.
За даними ДБР, судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Тандир їхав на швидкості 100 км/годину. Правоохоронці також додали, що суддя намагався приховати свій злочин, маючи "юридичні знання та професійні навички".
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