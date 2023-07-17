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Судді Тандиру подовжили запобіжний захід у справі про збиття нацгвардійця у Києві: подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Судді Тандиру подовжили запобіжний захід у справі про збиття нацгвардійця у Києві: подробиці

Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир / Фото: Макарівський райсуд.

Суддя Олексій Тандир у травні 2023 року на блокпості в Києві збив військовослужбовця Нацгвардії.

Печерський районний суд Києва у понеділок, 17 липня, розглянув клопотання про подовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який 26 травня напідпитку збив на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві. За рішенням суду Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.  

Про це повідомляє "Суспільне".

"Грубо порушується принцип презумпції невинуватості. ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.), ЗМІ, окремі активісти оголошують і стверджують певні невстановлені факти. Це стосується, наприклад, алкогольної експертизи", - заявив Тандир на початку судового засідання.

Під час розгляду запобіжного заходу адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра принесла дві схеми блокпостів. Одна зі схем – той самий блокпост, де сталася трагедія. Інша — як повинно бути. 

За її словами є безліч порушень. "Схемою передбачено, що має бути наявність заборчиків, але тут їх немає", – зазначила захисниця.

Також Бовнега заявила, що на блокпосту не було необхідних знаків. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня у Києві сталась смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий помер на місці аварії. 

Загиблим військовим Нацгвардії був 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилось троє дітей. 

За даними ДБР, судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Тандир їхав на швидкості 100 км/годину. Правоохоронці також додали, що суддя намагався приховати свій злочин, маючи "юридичні знання та професійні навички". 

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Дата публікації
Перегляди
91
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