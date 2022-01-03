Суд відправив під домашній арешт водія, який п'яним на авто збив дитину в Києві та втік

Суд відправив під домашній арешт водія, який п'яним на авто збив дитину в Києві та втік

Хлопчик вижив і перебуває в лікарні.

Шевченківський районний суд відправив під домашній арешт 42-річного водія BMW, який 1 січня на перехресті проспекту Свободи та вулиці Світлицького збив на пішохідному переході 12-річного хлопчика та втік. Дитина переходила дорогу на зелене світло.

Водій одразу ж втік з місця пригоди. Його перехопили патрульні поліцейські на Оболоні. Як з'ясувалося, чоловік був п'яний за кермом - прилад Драгер показав 1.00 проміле алкоголю в організмі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

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Потерпілого хлопчика з травмами різного ступеню госпіталізували до лікарні.

Слідче управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Водієві загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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