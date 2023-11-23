Суд розглядає клопотання про продовження строку розслідування щодо Коломойського: онлайн-трансляція

Бізнесмен поки залишається під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає клопотання сторони обвинувачення щодо підприємця Ігоря Коломойського. Йдеться про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 2 березня 2024.

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Нагадаємо, апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію підприємця Ігоря Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності в його справі. Суд не задовольнив скарги адвокатів бізнесмена.

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