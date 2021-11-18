Будівля кінотеатру "Молодіжний" по вул. Рубежівській, яку побудовано ще у 1958 році, є власністю територіальної громади міста.
Суд повернув Києву кінотеатр, який привласнили шахраї.
Київська міська прокуратура у судовому порядку повернула столичній громаді будівлю кінотеатру "Молодіжний" у Святошинському районі Києва, яка у незаконний спосіб вибула з комунальної власності на користь приватних осіб.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури
Будівля кінотеатру "Молодіжний" по вул. Рубежівській у Києві, яку побудовано ще у 1958 році, є власністю територіальної громади міста Києва.
Рішення про відчуження вказаної будівлі не приймалось, її приватизація не проводилась.
Однак, як з’ясувалося, право власності на це приміщення було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого свідоцтва про право власності. У подальшому будівлю було перепродано.
За вказаних обставин, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Київради про витребування цього майна.
Святошинський районний суд Києва погодився з доводами прокурора щодо незаконності вибуття з комунальної власності спірної будівлі та своїм рішенням задовільнив позов Київської міської прокуратури, витребувавши на користь територіальної громади цей об’єкт.
Нагадаємо, на днях стало відомо, що відбувається з мостом Патона у Києві.
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