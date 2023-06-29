Суд Києва змінив запобіжний захід для Вадима Мошкіна, охоронця, який не відкрив бомбосховище (фото, відео)

Охоронець поліклініки в Деснянському районі не відчинив вчасно укриття після оголошення повітряної тривоги у ніч проти 1 червня.

Київський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу для Вадима Мошкіна, охоронця який не відкрив бомбосховище. Замість тримання під вартою, він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Про це йдеться у репортажі ТСН.ua із зали суду.

Нагадаємо, що охоронець поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін, за його словами, не встиг відчинити укриття після оголошення повітряної тривоги у ніч проти 1 червня.

Київський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу для Вадима Мошкіна. Фото: ТСН

Тоді загинуло троє людей: 9-річна дівчинка та її 34-річна мама, а також 33-річна жінка.

Київський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу для Вадима Мошкіна. Фото: ТСН

Мошкіну під час засідання суду обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Після трагедії з бомбосховищем у Києві ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів. Також міська влада посилює контроль за роботою укриттів.

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