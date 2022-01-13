Суд арештував 100% акцій "Більшовика": ДБР розслідує обставини приватизації заводу

Досудове розслідування триває.

Арештовано 100% акцій заводу "Більшовик", який Фонд держмайна у жовтні минулого року продав на аукціоні за 1,43 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що це відбулося в рамках кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року завод "Більшовик") 27 жовтня 2021 року.

У повідомленні сказано, що наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини "незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю", що завдало економічних збитків державним інтересам.

"Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки. 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу", - наголосили у ДБР та додали, що досудове розслідування триває.

Також зазначається, що кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 7 грудня 2021 року голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив, що державний бюджет отримав 1,4 млрд грн за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик". Крім того, інвестор зобов'язався погасити усі борги державного підприємства – більше 500 млн грн.

27 жовтня Фонд державного майна продав 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод ”Більшовик”) у Києві на аукціоні за 1,43 млрд грн. Під час торгів учасниками, яких було троє, було зроблено лише два кроки. Переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал комерс".

18 листопада 2021 року очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку. З посади Сенниченко йде за власним бажанням. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про начебто те, що одна з головних причин відставки, мовляв, "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".