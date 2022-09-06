Коротко про нову технологію лазерної корекції говорить той факт, що за багаторазово перевірених даних, під час її проведення температура рогівки ока пацієнта взагалі не підвищується, залишається в нормі, як кажуть, 36,6.

Технологія «смайл», на жаль, сягає минулого, нова сучасна технологія лазерної корекції «Genius» - те, що зараз хочуть пацієнти Німецької очної клініки

Ні як соту частку градуса за шкалою Цельсія, чому це важливо?

Так, на жаль, технологія «смайл» показала низку невеликих проблем, яких досвідченому вдумливому офтальмохірургу хочеться уникнути під час проведення процедури лазерної корекції.

Завжди обговорюючи з пацієнтом пропоновану методику проведення лазерної корекції, офтальмолог намагатиметься вибрати найбільш відповідну саме цьому пацієнтові методику, а приблизно у 8 відсотках випадків відмовити у її проведенні за медичними показаннями.

Таких, як, наприклад, супутні захворювання, крім короткозорості, далекозорості та астигматизму, як-от кератоконус рогівки ока, тонка рогівка ока від народження або інші протипоказання, які лікар, який проводить лазерну корекцію, повинен виявити на етапі проведення докладного діагностичного обстеження.

На жаль, ряд обмежень є при проведенні та виборі технології «смайл», вона, як і багато в цьому світі, не ідеальна.

Під час її проведення через особливості тканини конкретного пацієнта можливе отримання ефекту недокорекції або перекорекції, коли або не добирається необхідна товщина випаровування «лентікули», або, навпаки, відбувається її зайве випаровування лазером.

І тут виникає проблема, оскільки повторне проведення для виправлення цієї рефракційної проблеми за цієї методики просто неможливе.

Незадоволеність пацієнтів цією методикою, за різними даними, коливається до 3,3 відсотка, і погодьтеся - ніхто з пацієнтів не хоче бути у складі цих трьох відсотків, сплативши чималу для пацієнта ціну за проведення лазерної корекції.

Більш того, в разі проведення лазерної корекції цим методом підвищується температура рогівки ока - вона нагрівається.

Це легко перевірити, направивши на око під час проведення операції прилад дистанційного вимірювання температури, і в цьому серйозна проблема.

Рогівка ока людини складається з білка і під час нагріванні білок, як яєчня на сковороді, з повністю прозорого перетворюється на очах на непрозоро-білий.

Все ж хоч раз у житті готували яєчню?

Ми не говоримо про значне підвищення температури, але за незначного підвищення виникає ефект «димки», так званий хейс, який не дає пацієнтові після операції бачити ідеально, а оскільки технологія «смайл» проходить на внутрішніх шарах рогівки ока, цю проблему терапевтичними методами не вирішити.

Відповідь на цей виклик прийнято та успішно реалізовано групою вчених, які створили нову методику лазерної корекції «GENIUS».

Під час її проведення немає всіх перерахованих вище проблем, і вона підходить ширшому колу пацієнтів.

У колі фахівців, які мають величезний досвід застосування лазерної корекції, «Genius» зараз - номер один у Європі.

Для її проведення необхідно придбати найновіше дуже дороге обладнання вартістю понад мільйон євро, і це єдина проблема до стрімкого поширення цієї методики.

Не всі клініки, особливо маленькі, можуть собі це просто дозволити.

Але в цьому і перевага пацієнта - його можливість вибору клініки та лікаря.

Докладніше про методику «Genius» лікар розповість на прийомі у нашій Німецькій клініці.

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