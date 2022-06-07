Створив 20 проросійських ЗМІ: СБУ викрила агента РФ у Києві (фото)

Чоловік працював на російські спецслужби. Йому загрожує 5 років в'язниці.

Служба безпеки України в Києві викрила агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет ЗМІ, щоб поширювати ідеї "русского міра".

Про це 7 червня повідомили в СБУ.

Киянина курували спецслужби Росії. У створених ЗМІ них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.

Загальна аудиторія ЗМІ налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць.

Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві 69-річний уродженець РФ у трамваї чіплявся до 10-річного хлопчика і намагався торкнутися його статевих органів. Чоловіка знайшли, затримали та повідомили йому про підозру.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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