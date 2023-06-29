Строк арешту сплив: колишній намісник Павло Лебідь приїхав до Лаври (відео)

На час домашнього арешту суддя заборонив митрополиту Павлу спілкуватись зі своїми вірянами.

Екснамісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь приїхав до своїх прихожан у Лавру. Строк домашнього арешту в нього закінчився.

Про приїзд Лебідя у Лавру повідомила спільнота "Союз православних журналістів" у Telegram та оприлюднила відповідне відео.

Зазначимо, що митрополита УПЦ МП Павла, якого в народі називають "Паша Мерседес", СБУ підозрює у "розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні і заперечення збройної агресії Росії проти України" (ст. 161 та 436-2 ККУ).

Строк арешту сплив: екснамісник Павло Лебідь приїхав до Лаври

Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

На суді Павло озвучив низку скарг. Зокрема, він запевняв, що не має чим заряджати свій електронний браслет.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".