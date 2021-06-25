Стріляв з вікна квартири: у Києві затримали чоловіка з гвинтівкою (відео)

У квартирі 51-річного чоловіка інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики.

У Києві патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв з вікна квартири.

Сьогодні, 25 червня, патрульні отримали виклик на вулицю Академіка Єфремова. Декілька мешканців багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли та крики з четвертого поверху.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.

Прибувши на місце, патрульні побачили чоловіка, який виглядав із вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.

"Патрульні поспілкувалися з чоловіком — той відкрив їм двері та впустив у квартиру, де інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

Інспектори затримали 51-річного мешканця квартири.

Стрілець Патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв з вікна квартири Сьогодні патрульні отримали виклик на вулицю Академіка Єфремова. Декілька мешканців багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли та крики з четвертого поверху. Прибувши на місце, патрульні побачили чоловіка, який виглядав із вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку. Патрульні поспілкувалися з чоловіком — той відкрив їм двері та впустив у квартиру, де інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики. Інспектори затримали 51-річного мешканця квартири. Для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції. Бажаєте знати ще більше? Слідкуйте за нами у нашому telegram-каналі: https://t.me/kyivpatrol #Kyivpatrol Опубліковано Патрульна поліція Києва Пʼятниця, 25 червня 2021 р.

Для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у жорстокому вбивстві чоловіка та підпалі п’ятиповерхівки в Білогородці під Києвом.

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