Стріляв з балкона на 8-поверсі: під Києвом затримали неадекватного мешканця багатоповерхівки (фото)

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

В Ірпені під Києвом затримали 43-річного мешканця багатоповерхівки, який влаштував стрілянину з балкона своєї квартири на восьмому поверсі.

Про це повідомили в поліції Київської області.

До правоохоронців ввечері 21 березня звернулися жителі будинку, де стався інцидент. Поліцейські розшукали та затримали чоловіка недалеко від місця проживання. У стрільця виявили стартовий пістолет та холодну зброю.

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Неадекватний мешканець багатоповерхівки намагався чинити злісну непокору під час затримання. За фактом хуліганства у поліції розпочали досудове розслідування.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. Також він понесе адміністративну відповідальність за непокору законному розпорядженню поліцейського.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, кількість жертв у результаті російської атаки дронами по Київській області зросла до дев'яти. З-під завалів гуртожитку дістали тіло жінки-комендантки.

ЄС виділив 25 мільйонів євро на відновлення тисячі будинків в Ірпені

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