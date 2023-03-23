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Стріляв з балкона на 8-поверсі: під Києвом затримали неадекватного мешканця багатоповерхівки (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Стріляв з балкона на 8-поверсі: під Києвом затримали неадекватного мешканця багатоповерхівки (фото)

Фото: Поліція Київської області

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

В Ірпені під Києвом затримали 43-річного мешканця багатоповерхівки, який влаштував стрілянину з балкона своєї квартири на восьмому поверсі

Про це повідомили в поліції Київської області.

До правоохоронців ввечері 21 березня звернулися жителі будинку, де стався інцидент. Поліцейські розшукали та затримали чоловіка недалеко від місця проживання. У стрільця виявили стартовий пістолет та холодну зброю.

Неадекватний мешканець багатоповерхівки намагався чинити злісну непокору під час затримання. За фактом хуліганства у поліції розпочали досудове розслідування.  

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. Також він понесе адміністративну відповідальність за непокору законному розпорядженню поліцейського.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, кількість жертв у результаті російської атаки дронами по Київській області зросла до дев'яти. З-під завалів гуртожитку дістали тіло жінки-комендантки.

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Дата публікації
Перегляди
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