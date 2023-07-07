Стріляв та знущався з мирного мешканця Бучі: на Київщині судитимуть сержанта збройних сил РФ

У момент пострілу місцевий мешканець оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.

На Київщині судитимуть сержанта збройних сил РФ, який стріляв у мирного мешканця Бучі.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно сержанта, інструктора військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Розслідуванням встановлено, що під час окупації Бучи обвинувачений вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця. У той момент місцевий житель оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.

Окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресорки та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого.

Сержанта збройних сил рф, який стріляв у мирного мешканця Бучі / Фото: Прокуратура Київської області

Зазначається, що досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у Києві та Київській області.

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл.

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