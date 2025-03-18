Стрілянина в одному з ТРЦ Білої Церкви: поліція розпочала розслідування

Розслідування розпочато за фактом замаху на вбивство та хуліганство.

Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомила поліція Київської області у Telegram.

"Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство та хуліганство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Поліція шукає зловмисників

Нагадаємо, в одній із київських гімназій у Голосіївському районі сталася бійка між семикласниками: поліція проводить перевірку та з'ясовує причини конфлікту.

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