Стрілянина в Києві: патрульні затримали агресивного чоловіка (фото)

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього ймовірні набої та стріляну гільзу.

В Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі. Інцидент стався у Печерському районі столиці.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, ввечері 24 грудня патрульним надійшов виклик про стрільбу. Інцидент стався в Печерському районі столиці. В повідомленні заявника йшлося, що на вулиці Шовковичній він помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб зник з місця події.

Згодом патрульні виявили автомобіль, який схожий за прикметами, на бульварі Лесі Українки. За кермом перебував 40-річний водій та поруч 25-річний пасажир, який мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього ймовірні набої та стріляну гільзу.

Тож охоронці порядку затримали громадянина, забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що у Києві конфлікт між покупцями закінчився різаниною.

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