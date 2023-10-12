Стрілянина в Києві: на блокпосту відкрили вогонь по автівці, яка не зупинилася на вимогу

Водій не зупинився на вимогу правоохоронців, тому вони відкрили вогонь.

В Києві, на блокпосту у Святошинському районі, сталася стрілянина. Військові відкрили вогонь з автоматичної зброї по автомобілю, який не зупинився на вимогу.

Як повідомляють правоохоронці, стріляли в повітря та по колесах автівки, яка не зупинилася на вимогу. Куля рикошетом потрапила у водія, який був в автомобілі поруч. Він отримав дотичне поранення в голову, йому надали медичну допомогу.

В поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили факт стрілянини.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, слідчі встановлюють усі деталі інциденту", – повідомили сайту ТСН. ua в поліції Києва.

Нагадаємо, 26 травня цього року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на блокопсту біля Києва 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманих травм молодий чоловік загинув на місці аварії. У загиблого залишилися дружина та троє дітей.

За даними очевидців, Олексій Тандир на величезній швидкості влетів у блокпост – тіло хлопця відлетіло на три десятки метрів. А в салоні понівеченого авта знайшли пляшку алкоголю. Суддя запевняв, що не знає, звідки пляшка узялася у салоні машини.

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