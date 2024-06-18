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Стрілянина у Києві: дружина казахського журналіста-опозиціонера підтвердила замах на чоловіка

Стрілянина у Києві: дружина казахського журналіста-опозиціонера підтвердила замах на чоловіка

Айдос Садиков з дружиною Наталією. Фото: Natalya Sadykova / facebook.com

Наталія Садикова повідомила, що замах на її чоловіка було скоєно біля їхнього будинку.

Дружина казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова підтвердила замах на чоловіка.

Про це Наталія Садикова написала у Facebook.

Жінка уточнила, що в її чоловіка стріляли біля їхнього будинку.

"Сьогодні у Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова", – написала вона.

Допис дружини журналіста / ©
Допис дружини журналіста

За попередньою інформацією, жертва нападу перебуває у тяжкому стані. 

Нагадаємо, 18 червня у Шевченківському районі Києва до припаркованого на вулиці Віктора Ярмоли автомобіля, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не зазнала.

Під час замаху Айдос Садиков сидів у своїй машині з дружиною / © Поліція Києва / Facebook
Під час замаху Айдос Садиков сидів у своїй машині з дружиною / Фото: Поліція Києва / Facebook

Потім з'ясувалося, що жертвою нападу став відомий казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков.

Айдос Садиков – казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. Він відомий своєю критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

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