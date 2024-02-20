Стрілянина у готелі Києва: був поранений чоловік, що кажуть у поліції (фото)

Слідчі повідомили про підозру уродженцю Львівщини, який вистрелив у іншого чоловіка під час конфлікту.
У готелі Києва на Печерську виник конфлікт між двома чоловіками. Під час сутички один з учасників вдарив іншого, а потім вистрелив у нього з травматичного пістолета.
Про це поліція Києва повідомила 20 лютого.
Поліція отримала повідомлення про конфлікт в одному із готелів Києва. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління.
На місці інциденту правоохоронці з’ясували, що між двома відвідувачами готелю виник конфлікт, під час якого один із чоловіків ударив іншого, а потім дістав зброю і здійснив постріл.
Потерпілий отримав поранення, лікарі надали йому медичну допомогу на місці.
Правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його. Це уродженець Львівщини 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази.
За цим фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Затриманому повідомлено про підозру і загрожує до семи років ув’язнення.
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До слова, напередодні у селі Гвардійське поблизу Одеси вибухнув автомобіль з представниками Української добровольчої армії Альбертом та Наталією Кручиніними.
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