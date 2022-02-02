Стрілянина у центрі Києва: стало відомо, що трапилося (відео)

Стрілянина у центрі Києва: стало відомо, що трапилося (відео)

Поліція відкрила кримінальне провадження через сутички у центрі міста.

Бійка із стріляниною на вулиці Володимирській, 23 у Києві виникла між активістами і працівниками обмінника валют. У результаті бійки постраждали дві особи, їх госпіталізували до лікарні.

Про це 2 лютого повідомила пресслужба поліції Києва.

Під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Кореспондент ТСН Антон Коцуконь з місця події розповів, що там було дві групи осіб.

"Перша - це прихильники націоналіста Дмитра Корчинського, які сюди прийшли через те, що нібито мають інформацію про те, що ця фінустанова через криптооперації фінансує терористів так званих "Л/ДНР". Інша група осіб - це служба охорони пункту обміну", - повідомив кореспондент.

Правоохоронці затримали 14 осіб. Із ними зараз спілкуються слідчі. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 25 січня на цьому ж місці стрілянину влаштували інкасатори з охоронної фірми "Легіон". Сутичка сталася між ними та учасниками громадської організації "Український стяг".

У Києві влаштували бійку зі зброєю

Стрілянина у Києві: неподалік будівлі СБУ сталася сутичка між групою людей – один учасник мав зброю

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