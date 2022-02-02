Стрілянина у центрі Києва: біля обмінника невідомі влаштували бійку, є затримані ( фото і відео)

Стрілянина у центрі Києва: біля обмінника невідомі влаштували бійку, є затримані ( фото і відео)

На відео бійки видно, що один з її учасників озброєний автоматом.

У Києві на вулиці Володимирській невідомі влаштували бійку зі стріляниною біля обмінника валют. На місці затримали 14 осіб.

Про це пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, правоохоронці працюють на місці події. Причина конфлікту поки невідома. Поліція встановлює обставини того, що сталося.

На відео бійки, опублікованому в Мережі, видно, що один з її учасників озброєний автоматом. Під час сутичок один чоловік впав на асфальт, після чого до нього підбігли, щоб надати допомогу.

За інформацією Telegram-каналів, всередині обмінника нібито залишилася друга сторона конфлікту. Правоохоронці готуються до їх затримання. Для цього до будівлі приїхав поліцейський автобус.

PavlovskyNews

PavlovskyNews

PavlovskyNews

Нагадаємо, що сутички біля обмінника валют сталися вже вдруге. На цьому ж місці 25 січня стрілянину влаштували інкасатори з охоронної фірми "Легіон". Сутичка сталася між ними та учасниками громадської організації "Український стяг".

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