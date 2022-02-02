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Стрілянина у центрі Києва: біля обмінника невідомі влаштували бійку, є затримані ( фото і відео)

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Стрілянина у центрі Києва: біля обмінника невідомі влаштували бійку, є затримані ( фото і відео)

На відео бійки видно, що один з її учасників озброєний автоматом.

У Києві на вулиці Володимирській невідомі влаштували бійку зі стріляниною біля обмінника валют. На місці затримали 14 осіб.

Про це пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, правоохоронці працюють на місці події. Причина конфлікту поки невідома. Поліція встановлює обставини того, що сталося.

На відео бійки, опублікованому в Мережі, видно, що один з її учасників озброєний автоматом. Під час сутичок один чоловік впав на асфальт, після чого до нього підбігли, щоб надати допомогу.

За інформацією Telegram-каналів, всередині обмінника нібито залишилася друга сторона конфлікту. Правоохоронці готуються до їх затримання. Для цього до будівлі приїхав поліцейський автобус.

PavlovskyNews / ©
PavlovskyNews
PavlovskyNews / ©
PavlovskyNews
PavlovskyNews / ©
PavlovskyNews
©

Нагадаємо, що сутички біля обмінника валют сталися вже вдруге. На цьому ж місці 25 січня стрілянину влаштували інкасатори з охоронної фірми "Легіон". Сутичка сталася між ними та учасниками громадської організації "Український стяг".

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