Стрибала на ходу, щоб не втрапити під машину: у Києві дівчина розбила обличчя та руки через несправний орендований самокат

За розбите обличчя, травмовані руки та численні садна дівчині запропонували 200 гривень.

У центрі Києва дівчина розбила обличчя та отримала травми рук і численні садна через несправний самокат, у якого відмовили гальма. За це їй запропонували 200 гривень.

Подія сталася 8 червня неподалік Маріїнського парку.

Про це розповів друг травмованої дівчини Аліси Владислав у Facebook.

Він додав, що Алісі довелося стрибати на ходу з некерованого самоката, щоб не втрапити під машину.

"Її подорож з роботи додому закінчилась швидкою допомогою та обличчям в крові. Чому так сталося? Все дуже просто, у самокату відмовили гальма. Прямо під час з‘їзду з невеличкого пагорбу, неподалік Маріїнського парку. Їй довелось стрибати на ходу, щоб не втрапити під машину. Якщо ви думаєте, що це перший такий випадок — помиляєтесь. Коли вона приїхала до лікарні, у неї спитали, що ж таке сталося. І як тільки вона почала говорити про самокат, лікар перебив і вставив чотири букви — Bolt? — І після кивка Аліси медик додала — "До нас 3-4 людей щодня з цих самокатів приїжджає...", - написав Владислав.

Коли потерпіла звернулась у службу підтримки компанії Bolt, там за несправність самоката дівчині запропонували два промокоди на суму 200 гривень. Їх дівчина могла б використати на наступні поїздки.

Трохи згодом Аліса надіслала у службу підтримки фото завданих травм та висновок медиків. Після чого її пообіцяли провести перевірку транспортного засобу та запропонували їй звернутися до страхової компанії, де їй зможуть компенсувати гроші, що було витрачено на медикаменти. Про це Аліса розповіла виданню Obozrevatel.

Дівчина звернулася до страхової компанії. Там їй пояснили, що виплатять лише гроші за завдані травми, якщо вона надасть всі чеки про сплату послуг та покупку медикаментів.

Нагадаємо, у Києві таксист Bolt забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком після того, як вона відмовилася з ним їхати. Клієнтка таксі з дитиною не попередила водія про необхідність у салоні автокрісла. Це, за словами жінки, розлютило таксиста, спочатку він почав грубо лаятися, а потім застосував балончик.

Пізніше служба таксі Bolt заблокувала обліковий запис водія та відключили його від платформи Bolt.

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