Страждають невинні тварини: на Київщині через уламки ракети африканська левиця Юна отримала контузію

Напередодні під час атаки уламки збитої російської ракети впали поруч із Центром порятунку диких тварин на Київщині. Це налякало дворічну левицю Юну, вона отримала контузію і втратила координацію.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Сумно на це дивитися! Левиця після контузії внаслідок вибуху досі слабка!

Вчора, 2 січня, під час обстрілів уламки збитої російська ракети впали поруч з центром. Левиця в цей час була на прогулянці у своєму вольєрі й бачила це падіння, його зачепило вибуховою хвилею. Як зазначає очільниця центру, між левицею та місцем падіння не було жодних дерев. Це призвело до контузії тварини та втрати левицею координації.

Що відомо про історію Юни

Африканській левиці Юні 2 роки. Її врятували у Київській області – забрали з маленької клітки, де вона жила з ще одним левом. Через те, що він її пригнічував Юна постійно була в стресі. Коли їх забрали до цього центру у них ще й були обмороження, бо жили на бетоні в маленькій клітці без підстилки. Юну вдалося вивести зі стресу, але до вчорашнього дня. У центрі розповідають, що готували документи для відправки левиці до Європи. На який термін це доведеться відкласти – наразі невідомо.

Нагадаємо, станом на 17 годину 2 січня внаслідок атаки по Україні постраждало 127 людей. На жаль, загинуло 5 українців.

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