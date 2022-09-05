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Стратили і спалили в гаражі: у Бучі знайшли рештки людей, закатованих окупантами (фото)

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Стратили і спалили в гаражі: у Бучі знайшли рештки людей, закатованих окупантами (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Правоохоронці просять допомогти впізнати загиблих за речами, які вціліли.

Рештки щонайменше двох вбитих російськими окупантами місцевих мешканців виявили в одному із гаражів Бучі на Київщині.

Про це 5 вересня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили решки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб", - написав він.

На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та три ключі на металевому тримачі

Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію "102".

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія.

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