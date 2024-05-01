Страшніше не вигадаєш: у Києві жінка стрибнула з висоти та вбила собою перехожого

Деталі страшного випадку розслідує поліція.
У Києві через самогубство, яке вчинила жінка, загинув чоловік. Подія сталася вчора, 30 квітня, на столичній Троєщині. За попередньою інформацією правоохоронців, жінка вчинила самогубство, стрибнувши з горішнього поверху. Під час падіння вона смертельно травмувала чоловіка, який перебував біля під’їзду багатоповерхівки.
Про це повідомляє ТСН.ua.
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За даними поліції, попередньо встановлено, що жінка 1996 року народження вчинила самогубство.
"Під час падінні з висоти вона смертельно травмувала чоловіка 1985 року народження, який у цей момент стояв біля під’їзду будинку", – розповіли ТСН.ua у поліції Києва.
Там додають, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115. Чи були чоловік та жінка знайомими або родичами, у поліції не повідомляють.
Усі деталі подвійного смертельного випадку наразі встановлюють слідчі.
Як ми зазначали раніше, на Троєщині 28-річна дівчина вирішила вчинити суїцид, викинувшись з 14-го поверху.
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