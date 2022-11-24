Стояв на балконі і дивився: на Київщині під час тривоги чоловіку відірвало голову уламком ракети

У середу, 23 листопада, під час ракетного обстрілу на Київщині загинув чоловік. Він стояв під час тривоги на балконі, коли уламком йому відірвало голову.

Про це під час брифінгу УНН повідомив голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що чоловік – одна із жертв вчорашньої ракетної атаки на Київщину.

"Один із загиблих просто на балконі стояв і дивився. Й уламком йому відірвало голову", - сказав Нєбитов.

Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і зазначив, що під час ракетного обстрілу безпечно лише в укриттях.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні

У середу, 23 листопада, російські війська завдали масованого обстрілу по Україні. Окупанти ракетами поцілили у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог вдарив у житлові будинки, внаслідок чого загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також була знеструмлена. Окрім цього зникли вода та зв'язок.

Українські сили ППО знищили 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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