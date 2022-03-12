Столиця готується до оборони: міський голова Києва розповів про ситуацію у місті

Столиця готується до оборони: міський голова Києва розповів про ситуацію у місті

Київ вже третій день допомагає Київській області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпіня.

Українська столиця готується до оборони та створює резерви ліків та товарів першої необхідності.

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Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Столиця, поруч з якою тривають бої, готується до оборони. Ми продовжуємо укріплювати блокпости. Створювати резерви продуктів, ліків та товарів першої необхідності. Також, вже третій день столиця допомагає Київській області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпіня. Місто надає пасажирський транспорт — автобуси. А київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють далі потягами на Західну Україну. Також ми продовжуємо забезпечувати роботу критичної інфраструктури міста, життєдіяльність столиці", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, окупанти 12 березня завдали ракетний удар по селу с. Гоголів, що у Броварському районі.

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