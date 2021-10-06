Столиця дивує: новий заклад у центрі Києва шукає "менеджера з атмосфери" на зарплату в 60 тисяч

Столиця дивує: новий заклад у центрі Києва шукає "менеджера з атмосфери" на зарплату в 60 тисяч

Контракт підписують мінімум на три місяці.

У Києві з'явилася загадкова вакансія з досить пристойною зарплатою.

Новий заклад у центрі столиці шукає "менеджера з атмосфери" до свого відкриття, що має відбутися 8 жовтня.

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Про це повідомляє telegram-паблік "Киев Сейчас".

Як сказано в оголошенні, зарплату пропонують - 60 тисяч гривень.

Контракт підписують мінімум на три місяці.

"Обов'язки: розважати, тусити з гостями, відповідати за гарний настрій", - йдеться в оголошенні.

"Киев Сейчас"

Нагадаємо, українцям змінять правила працевлаштування. Законопроєкт, який врегулює порядок укладання трудових договорів, у першому читанні підтримала Верховна Рада.

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