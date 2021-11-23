Столичний рятувальник віддав свою кисневу маску немовляті під час пожежі: відео порятунку зворушило Мережу

Столичний рятувальник віддав свою кисневу маску немовляті під час пожежі: відео порятунку зворушило Мережу

Рятувальник виніс дитину з багатоповерхівки.

Мережу підірвало відео, на якому столичний пожежник Олександр Гвоздик віддав свою кисневу маску, коли рятував дитину з пожежі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.

У ролику видно, як рятувальник виносить на руках маленьку дівчинку з охопленої вогнем багатоповерхівки у Києві. Користувачів зворушили кадри, на яких він няв із себе кисневу маску, а приклав її до обличчя дитини, аби та могла нормально дихати.

За чуйність і самопожертву Олександру Гвоздику особисто подякував заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Із рятувальником він вийшов на відеозв'язок і виклав розмову на своїй сторінці у Facebook.

Єнін запитав, чи важко було дихати без апарату? "Дуже важко було дихати, але пропрацювавши стільки часу, я знаю, як потрібно триматися в таких ситуаціях", - відповів Олександр Гвоздик.

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Нагадаємо, Києві у 16-поверховому будинку ЖК "Нивки Парк" сталося загоряння електрощитових від 5 до 16 поверху. Через це довелося евакуювати сходами три десятки мешканців.

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