Столичний громадський транспорт частково змінить режим роботи: що відомо

У суботу, 1 квітня, деякі київські автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами. Це стосується одного тролейбусного і трьох автобусних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Від початку до завершення ярмарків маршрути організують таким чином:

Автобус № 2 у напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – б-р Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський – до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом;

у напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – б-р Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський – до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом; Автобус № 61 трасою: вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої) – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський (колишній б-р Перова) – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. Троєщина);

трасою: вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої) – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський (колишній б-р Перова) – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. Троєщина); Автобус № 98 трасою: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої) – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

трасою: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої) – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6; Тролейбус № 34 трасою: вул. Північна – просп. Володимира Івасюка – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери.

Причина зміни маршрутів наземного транспорту - ярмарки.

Окрім цього, у суботу змінить режим роботи станція метро "Васильківська". Не працюватиме вестибюль у напрямку станції метро "Виставковий центр", але відновить роботу вестибюль у напрямку станції метро "Голосіївська".

Натомість, метро "Гідропарк" із 1 квітня відновлює роботу. Наразі там працюватиме вестибюль у напрямку станції метро "Дніпро". Проте станція буде зачинена під час повітряних тривог, адже вона наземна.

Раніше ми повідомляли, що столична влада не підтримала петицію місцевих мешканців із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряних тривог.