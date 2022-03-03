Столичні Північний і Дарницький мости відкриті для курсування транспорту

Столичні Північний і Дарницький мости відкриті для курсування транспорту

Громадський транспорт працює від 08:00 до 19:00.

У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що це стосується і приватного, і громадського транспорту. Втім, водіям забороняється користуватися смугою для громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту.

Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі, а також лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.

"Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби",- наголошують в КМДА.