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Столичні Північний і Дарницький мости відкриті для курсування транспорту

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Столичні Північний і Дарницький мости відкриті для курсування транспорту

УНІАН

Громадський транспорт працює від 08:00 до 19:00.

У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що це стосується і приватного, і громадського транспорту. Втім, водіям забороняється користуватися смугою для громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту.

Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі, а також лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.

"Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби",- наголошують в КМДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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