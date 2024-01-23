Столичні патрульні звернулися до водіїв: що сталося

У середу, 24 січня, у Києві прогнозують заметіль, а тому патрульні радять столичним водіям бути уважними на дорозі та нагадали про основні правила кермування під час негоди.

Про це йдеться у заяві патрульної поліції Києва.

"Друзі, будьте особливо уважними, адже синоптики знову прогнозують у Києві заметіль", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські дали водіям кілька порад, які допоможуть уникнути ДТП на зимовій дорозі:

не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви - скористайтеся краще громадським транспортом;

перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику,

водіть плавно, уникайте різких рухів кермом;

дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно,

зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

Водіїв просять бути уважними на потенційно небезпечних ділянках на зимовій дорозі - це перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки, мости та естакади.

"Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму", - нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що 24 січня в Україні очікуються сніг та ожеледиця. Вночі у північних та більшості центральних областей можливий невеликий мокрий сніг.

Читайте також: