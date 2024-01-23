Столичні патрульні звернулися до водіїв: що сталося

Водіям дали важливі поради.
У середу, 24 січня, у Києві прогнозують заметіль, а тому патрульні радять столичним водіям бути уважними на дорозі та нагадали про основні правила кермування під час негоди.
Про це йдеться у заяві патрульної поліції Києва.
"Друзі, будьте особливо уважними, адже синоптики знову прогнозують у Києві заметіль", - повідомили правоохоронці.
Поліцейські дали водіям кілька порад, які допоможуть уникнути ДТП на зимовій дорозі:
- не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви - скористайтеся краще громадським транспортом;
- перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику,
- водіть плавно, уникайте різких рухів кермом;
- дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно,
- зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.
Водіїв просять бути уважними на потенційно небезпечних ділянках на зимовій дорозі - це перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки, мости та естакади.
"Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму", - нагадали правоохоронці.
Нагадаємо, синоптики повідомили, що 24 січня в Україні очікуються сніг та ожеледиця. Вночі у північних та більшості центральних областей можливий невеликий мокрий сніг.