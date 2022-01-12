Столичні чиновники наживалися на озелененні: посадовця “Київзеленбуду” затримали з “відкатом” майже 1,7 млн грн

Фігуранти злочинної схеми розкрадали бюджетні кошти, призначені для капітального ремонту парків і скверів та облаштування об’єктів благоустрою столиці.
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та облаштування об’єктів благоустрою столиці.
Про це повідомили в середу, 12 січня, у пресслужбі ДБР.
Як встановлено слідством, посадовці комунального підприємства “Київзеленбуд” забезпечували перемогу в тендерних торгах певним комерційним структурам, які віддячували за це так званим “відкатом” — частиною коштів від сум тендерів.
“11 січня 2022 року під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 550 000 грн та 4 300 доларів США, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано заступника начальника управління капітальних вкладень КО “Київзеленбуд” та посередника”, - повідомили в ДБР.
У фігурантів кримінального провадження проведено обшуки, під час яких вилучено велику кількість готівки та документів, що містять докази злочинної діяльності. Вирішується питання про оголошення підозри посадовцям.
Нагадаємо, у Києві чиновники понад півтора року торгували місцями для поховання на столичних кладовищах.
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