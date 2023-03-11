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Столична влада планує відновити роботу кінотеатру "Київ"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Столична влада планує відновити роботу кінотеатру "Київ"

Перед відновленням роботи ще треба провести ремонтні роботи, які дозволять використовувати приміщення кінотеатру.

Столична влада планує відновити роботу кінотеатру "Київ".

Про це повідомив керівник Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

За попередньою інформацією, відновлення роботи кінотеатру буде проводитися в рамках перетворення КП "Київкінофільм" на "Київський культурний кластер".

“Щодо того, чи можна вважати перетворення КП “Київкінофільм” на “Київський культурний кластер” підставою для повноцінного відновлення роботи кінотеатру “Київ” — в тому числі так”, — розказали в КМДА.

Але керівник Департаменту культури КМДА зазначив, що перед відновленням роботи ще треба провести ремонтні роботи, які дозволять використовувати приміщення кінотеатру.

Нагадаємо, 12 травня 2022 року відновив свою роботу кінотеатр "Жовтень" на Подолі.

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