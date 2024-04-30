Стильні революції – як зламати рутину та відкрити для себе нові тенденції

Змінюються модні пріоритети, і дзеркало останнім часом на вас дивиться зі нудним виразом. Це відображення з кожним підходом вам подобається все менше. Стривайте, довше придивіться, що не так. А може вже час вносити кардинальні зміни в рутинний образ? Починайте діяти, визначтеся, що не подобається.

Додавши всього пару модних прикрас, стильних аксесуарів можна зробити шикарним навіть найпростіше вбрання. Сережки, стильна сумка, оригінальний пояс, шовкова хустка, краватка, окуляри, намисто, біжутерія здатні стати яскравим акцентом комплекту.

Це завершальний штрих, який зробить образ гармонійним, додасть виразності та неповторного шарму. Знайти модні аксесуари можна на сторінці https://answear.ua/m/moschino.

Які аксесуари сьогодні модні?

Мода на аксесуари також мінлива і примхлива, як і одяг, взуття. Щосезону пропонує свої тенденції. Цього року на модниць чекає багато нових рішень і повернення призабутих трендів.

Головні тренди:

* Шовкова хустка – ультрамодний та універсальний аксесуар. Стилісти пропонують носити його пов'язаним як бандану – це хіт сезону, як косинку, на шиї, підв'язати волосся.

* Шарф – в холодну пору це довгі в'язані моделі, влітку прикрасьте себе шарфом із шовку.

* Кепки – можна сміливо вибирати моделі з різними текстурами.

* Капелюх-відро, панама – універсальний варіант, який можна носити з нарядами будь-якої стилістики.

* Сонцезахисні окуляри – у тренді максимальні з масивною оправою та сміливим дизайном.

* Краватки – цього сезону вони на піку популярності, як у ділових, так і в повсякденних аутфітах.

* Ремені – варто вибирати яскраві, з оригінальними пряжками та дизайном.

* Сумка через плече – зручні та практичні, не виходять із моди вже кілька сезонів.

Як правильно використовувати аксесуари?

Аксесуари – один із найефективніших способів змінити, посилити, підкреслити стиль та індивідуальність кожного образу. Це необхідна деталь, без якої навіть яскраве вбрання виглядає похмуро. Важливо лише правильно підібрати та не перестаратися з еклектичністю.

Один із головних критеріїв вибору – доречність. Не варто одягати витончені шпильки і брати клатч у походи по магазинах, тут доречніша сумка-шопер і кросівки або сліпони. Колір вибирають залежно від основної тональності вбрання. Якщо це пастельні та нюдові додайте яскравий акцент.

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