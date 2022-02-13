"Стежте за розкладом": у "Борисполі" повідомили, чи скасовують авіакомпанії рейси

"Стежте за розкладом": у "Борисполі" повідомили, чи скасовують авіакомпанії рейси

Практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів, зазначили у пресцентрі аеропорту.

На тлі зростання напруженості навколо України у міжнародному аеропорту "Бориспіль" запевняють, що вони працюють в штатному режимі. Водночас там попереджають про ймовірні зміни у розкладу, а тому пасажирів просять стежити за ним на сайті летовища.

Офіційний коментар компанія опублікувала 13 лютого, у неділю.

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезбеки у повному обсязі. Уважно слідкуйте за інформацією про розклад руху літаків авіакомпаній на онлайн-табло нашого сайту", - йдеться у заяві.

Водночас у пресцентрі аеропорту попереджають про можливі зміни у графіку розкладу. Та додають, що на сьогодні практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

Також, вони заявили, що компанія KLM скасовувала всі свої рейси з 13.02 по 17.02.2022, FLY-DUBAI — змінила графіки з 14.02 по 28.02.2022: прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс 14.02.2022, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом. Авіакомпанія AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202, але пасажирам порадили слідкувати за розкладом на офіційному табло сайту аеропорту.

Нагадаємо, літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові. Пасажирів літака авіакомпанії SkyUp доправлять до Києва автобусами.

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ. "Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось", - йдеться у заяві.

Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над морем.

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