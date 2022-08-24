"Став свідком руйнівних наслідків війни": очільник МЗС Португалії відвідав Ірпінь

Міністр закордонних справ Португалії перебуває з офіційним візитом у Києві.

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо під час візиту до України 24 серпня відвідав Ірпінь, який перебував під окупацією російської армії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Португалії у Twitter.

"Після зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським і колегою Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Жуан Кравіньйо став свідком руйнівних наслідків війни під час свого візиту до Ірпеня, міста неподалік української столиці, відомого своїм героїчним спротивом російському вторгненню", - йдеться у повідомленні.

Following the meetings with President @ZelenskyyUa and his counterpart @DmytroKuleba, MoFA @JoaoCravinho witnessed the devastating impacts of the war during his visit to #Irpin, a city close to the Ukrainian capital, and known for its heroic resistance to Russian incursions. https://t.co/quzP5iDuxN — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 24, 2022

Нагадаємо, очільник МЗС Португалії прибув із візитом до Києва.

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