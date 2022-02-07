Старт продажу нового будинку в ЖК “Синергія Сіті” та підвищення цін з 1 лютого. Новини нерухомості Київського регіону

Зростання цін на нерухомість. Чому так відбувається?

Протягом минулого тижня курс долара до гривні зріс на 1,5% – з 27,95 до 28,32 грн за долар. І девальваційний тиск на неї продовжується. Однією з головних причин є напруга у міжнародних відносинах, через що іноземні власники українських державних цінних паперів почали їх активно позбуватися. Чим і спровокували попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку. Від початку року портфель ОВДП на руках нерезидентів скоротився на 8,3 млрд грн, і темпи його «схуднення» зберігаються. Інших же факторів для нинішнього знецінення гривні, кажуть експерти, немає. Водночас, в Уряді запевняють, що курс гривні коливається в межах норми. Також, відмічається ріст мінімальної заробітної плати до 6500 грн в січні з прогнозом подальшого зростання протягом року.

Однак, вже сьогодні можна спостерігати ріст на харчові продукти, паливо, комунальні тарифи та інше. Забудовники на ринку нерухомості також почали піднімати ціни на житло з об'єктивних причин.

Підвищення курсу долара до гривні впливає на ріст цін на будівельні матеріали. Адже ціни номінуються в гривні, і хоча їх зростання планується не на рівень, на який відбулась девальвація гривні, а значно менше, все ж зростання відчувається. До прикладу такі матеріали як метал та цегла, вартість яких зросла на 5% та 7% відповідно. Крім того, внутрішні перевезення теж подорожчали через ціни на пальне (бензин, природний газ). Через це, той же газоблок чи арматура коштують дорожче. Крім того, підвищилась і заробітна плата спеціалістів у сфері будівництва та робітників. Всі ці фактори впливають на подорожчання вартості квадратного метра у столичних новобудовах.

Один із лідерів ринку нерухомості у Київській області Будівельна група «Синергія» в середині січня анонсувала підвищення цін на квартири в Ірпені, в розмірі 1 000 грн за м2. Так, починаючи з 1.02.2022 у популярному житловому комплексі бізнес-класу «Синергія Сіті» сповістили про підвищення цін.

До слова, в житловому комплексі Синергія Сіті розповіли й про старт продажу квартир в новому будинку. За інформацією наданою пресслужбою, за 10 днів з моменту оголошення старту продажів в ньому вже продано понад 50% квартир.

“Не підвищуючи ціни забудовники ризикують потрапити у фінансову “яму”, що позначиться як на самому девелопері, так і на споживачах. В той же час ми розраховуємо усі ризики та забезпечуємо нашим інвесторам впевненість в їх інвестиції” — зазначив генеральний директор Будівельної групи “Синергія” Ігор Оверко.

Зростання цін та оголошення про старт продажів нових черг в житлових комплексах є основним трендом початку 2022 року. Ознайомитись з плануваннями та записатись на перегляд в житловому комплексі “Синергія Сіті” можна на офіційному сайті забудовника.