Станцювали на могилах батька та інших військових у Києві: поліція затримала 2 сестер (фото, відео)

За скоєне дівчатам загрожує до п’яти років ув’язнення.

У Києві дві сестри влаштували танці на кладовищі біля поховань військових, зняли все на відео та виклали в соцмережі. Менш ніж за годину порушниць відшукали правоохоронці та затримали їх.

Про це повідомили в поліції Києва.

Зауважимо, дівчата влаштували наругу над могилами військових на Лісовому кладовищі, коли прийшли навідати могилу власного батька-бійця 95-ої бригади, який загинув під Ізюмом. Про це самі порушниці згодом повідомили в соцмережах. За даними кореспондента ТСН.ua, обидві сестри є повнолітніми – 1997 та 2000 років народження.

У Києві дві сестри влаштували танці на могилах військових та зняли все на відео

Як повідомили в поліції, 24 серпня близько 18:00 правоохоронці під час моніторингу соцмереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів. До відпрацювання інформації одразу були залучені оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку.

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш ніж за годину патрульні затримали дівчат біля станції метро "Золоті Ворта" та доставили до відділку.

Поліція затримала сестер, які влаштували у Києві танці на могилах військових / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" пам’ять загиблих захисників України", – зазначили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою і зараз вирішують питання щодо повідомлення порушницям про підозру. Дівчатам загрожує від трьох до п’яти років обмеження волі або ув’язнення.

Поліція затримала сестер, які влаштували у Києві танці на могилах військових

Вибачення порушниць

Порушниці згодом виклали в Instagram свої вибачення.

"Я і моя сестра приносимо вибачення. Ми вшановуємо кожного полеглого за нашу батьківщину. Сьогодні ми навідувалися на могилу свого полеглого батька, що загинув під Ізюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім’я героїв", – йдеться в повідомленні однієї з порушниць.

"Наша поведінка була пов’язана з тим, що ми розуміємо відношення свого загиблого батька до культури поховання, тому не вбачали нічого поганого, але зараз шкодуємо…" – додали дівчата.

Поліція затримала сестер, які влаштували у Києві танці на могилах військових

Поліція затримала сестер, які влаштували у Києві танці на могилах військових

Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок у вигляді п'яти років ув’язнення з іспитовим терміном один рік 33-річній блогерці Дарині Семенченко, яка у травні зняла на відео і виклала в Мережу кадри з роботою ППО.

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