Станцію метро "Теремки" зачинили через пожежу: що відомо

Станція метро "Теремки" у Києві вранці 16 серпня зачинена на вхід та вихід для пасажирів.

Станцію метро "Теремки" зачинили у зв’язку із задимленням у підземному переході. На місце викликано всіх необхідних фахівців.

Про інцидент інформує КМДА.

"Пожежа трапилась в підсобному приміщенні підземного переходу поруч зі станцією метро "Теремки". На місці працюють пожежні", - повідомила речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага у ТСН.ua.

Про відкриття станції буде повідомлено додатково.

Станом на 10:05 станція метро "Теремки" відновила роботу у звичному режимі після задимлення у підземному переході.

Нагадаємо, у Києві затримано чоловіка, який у метро розпилив газ жінці в обличчя.

Читайте також: