Станція метро "Академмістечко" перейшла на повноцінний графік роботи

Інтервал руху потягів у пікові години 4-5 хвилин, у між пікові – 8-10 хвилин.
Від сьогодні, 13 липня, на станції метрополітену "Академмістечко" запрацював вестибюль № 1 – в напрямку станції "Житомирська". Станція перейшла на повноцінний графік роботи.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Крім того, у повному об’ємі функціонують станції "Дарниця", "Лісова" та "Видубичі".
Пересадочні вузли "Золоті ворота" – "Театральна" та "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту" відчинені для пасажирів.
"Поїзди підземки слідують без зупинки на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також не працює пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", - нагадав він.
Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс відстеження руху транспорту.
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