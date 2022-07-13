Станція метро "Академмістечко" перейшла на повноцінний графік роботи

Інтервал руху потягів у пікові години 4-5 хвилин, у між пікові – 8-10 хвилин.

Від сьогодні, 13 липня, на станції метрополітену "Академмістечко" запрацював вестибюль № 1 – в напрямку станції "Житомирська". Станція перейшла на повноцінний графік роботи.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, у повному об’ємі функціонують станції "Дарниця", "Лісова" та "Видубичі".

Пересадочні вузли "Золоті ворота" – "Театральна" та "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту" відчинені для пасажирів.

"Поїзди підземки слідують без зупинки на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також не працює пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", - нагадав він.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс відстеження руху транспорту.

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