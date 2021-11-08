Стало відомо, яку суму складе прогнозований бюджет Києва на 2022 рік

У структурі бюджету найбільше коштів спрямовується на освіту.

Доходи бюджету міста на 2022 рік плануються у сумі близько 68 млрд грн, видатки бюджету – близько 66 млрд грн.

Про це повідомив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік.

Також читайте У Києві встановили нові дорожні знаки: кого вони стосуватимуться

"У структурі доходів – ПДФО є ключовим. Прогнозуємо, що цей податок на 2,5 млрд грн буде більшим у наступному році. У структурі видатків у нас суттєво збільшується загальний фонд. По спецфонду ми виходимо приблизно на рівень видатків, із яких починався бюджет поточного року", – зазначив Володимир Репік.

За його словами, у структурі бюджету найбільше коштів спрямовується на освіту.

"Доля освіти в структурі бюджету – 40%. У першу чергу, це – соціальні виплати, захищені статті видатків. Крім освіти, найбільший розпорядник бюджетних коштів – транспорт. Видатки транспорту 12 млрд проти 19 млрд у поточному році. Але нагадаю, що різниця – це кредитні кошти, які реалізовуються в низці проєктів транспорту. Зокрема, проєкт із Європейським інвестиційним банком на майже 3 млрд грн. Така сама ситуація у ЖКГ – є три великих проєкти за рахунок кредитних коштів, і ми маємо співставні цифри з поточним роком. Крім цього, я зазначу, що ми запланували те, що пообіцяли і киянам, і депутатам, – зростання видатків на галузь ЖКГ за рахунок збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго". Відповідний проєкт рішення ми готуємо, і він буде поданий до Київської міської ради наприкінці року. Це дозволить, у свою чергу, провести опалювальний сезон у Києві з меншими ризиками", – розповів директор Департаменту.

Він зауважив, що видатки на охорону здоров’я та фінансування соціальної сфери залишається на рівні поточного року. Видатки ж на освіту, відповідно, зростають.

"У структурі бюджету у цьому році 64 млрд грн – поточний бюджет, а 36 – капітальні видатки, у наступному році – 72 і 28 відповідно. Це говорить про те, що бюджет стає більш соціальним", – зазначив Репік.

Нагадаємо, через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ. Зміни не вплинуть на вартість опалення для населення. Тариф на теплову енергію для цієї категорії споживачів у опалювальному сезоні 2021-2022 залишається на рівні минулого року.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання