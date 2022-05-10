Стало відомо, як можуть перейменувати станції метро в Києві: підсумки голосування

Стало відомо, як можуть перейменувати станції метро в Києві: підсумки голосування

У Києві завершили онлайн рейтингування щодо зміни назви 5 станцій столичного метрополітену.

Свою позицію щодо перейменування станцій висловили 170 646 користувачів.

Про це повідомив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський у себе на сторінці у Facebook.

На думку громадськості:

Станцію "Берестейська" потрібно переназвати на "Бучанську".

Станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь "Василя Стуса".

"Героїв Дніпра" має стати "Героїв України".

"Мінська" - "Варшавською", а "Дружби народів" - "Ботанічною".

Зазначимо, відбір пропозицій щодо назв станцій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

"Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше адміністрація метрополітену пропонувала громадськості заповнити спеціальний опитувальник під назвою "Дерусифікація Київського метро".

В опитувальнику наводилася коротка довідка, чому старі назви станцій треба змінити. Так, станція "Героїв Дніпра" названа відповідно до однойменної вулиці та має відсилання до радянської армії. "Берестейська" походить від української назви міста Берестя, сьогодні це місто Брест у складі Білорусі. "Мінська" — від Мінського району (зараз Оболонського) та Мінської площі, які названі на честь столиці Республіки Білорусь. "Дружби народів" символізує дружбу пострадянських країн — України, Білорусі та Росії. Станція "Льва Толстого" названа на честь російського письменника.

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