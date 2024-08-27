Стало відомо, скільки ще у Києві можуть тривати жорсткі обмеження електроенергії

Як довго будуть діяти графіки залежить чи будуть обстріли та яка буде погода.

Через те, що 26 серпня відбулася одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру, у Києві можуть запровадити жорсткі обмеження електропостачання на 1-2 тижні.

Про це повідомив Київ24 колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Плачков сказав, що обмеження електропостачання в Києві триватимуть не тільки сьогодні, а можуть продовжитися на один-два тижні, якщо не буде нових масованих атак. Він сказав, що це була одна з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру, і метою росіян був повний блекаут в енергосистемі України. Проте енергетики швидко та професійно відреагували, не допустивши цього. Росіяни завдавали удари по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, зокрема по Київській ГЕС.

За його словами, удари були нанесені по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, зокрема й на атомних електростанціях. Також постраждала Київська ГЕС, де частково пошкоджено енергообладнання. Наразі ведуться серйозні роботи, щоб зробити енергосферу надійнішою і забезпечити споживачів електроенергією у повному обсязі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на удари РФ. Також він провів Ставку щодо ситуації в енергетиці після російських обстрілів.

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