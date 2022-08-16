Стало відомо, скільки людей скористалися київським метро від 8 до 15 серпня: цифра вражає

Інтервали руху поїздів у пікові години становлять 4-5 хвилин, у між пік – 8-10 хвилин.

У Києві минулого тижня, від 8 до 15 серпня, столичною підземкою скористались 3,5 мільйона пасажирів.

Про це інформує КП "Київський метрополітен".

За цей час фахівці підприємства провели необхідні планові ремонтні роботи. Зокрема, замінили 61 шпалу, 8 брусів на стрілочних переводах та 25 метрів рейок. Також тривають капітальні ремонти ескалаторів на пересадці "Золоті ворота"-"Театральна" та на станції "Контрактова площа".

Крім цього, на станції "Тараса Шевченка" розпочались роботи із заміни пасажирської автоматики. Для пасажирів станція працює у звичайному режимі, всі роботи виконуються у нічну зміну.

Інтервали руху поїздів у пікові години становлять 4-5 хвилин, у між пік – 8-10 хвилин. Детальний графік руху поїздів та режим роботи станцій за посиланням.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

Прохід на станцію у комендантську годину (з 23:00 до 5:00) під час повітряної тривоги такий:

при вході у метрополітен як укриття обов’язково мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, станцію "Теремки" зачиняли на вхід та вихід для пасажирів у зв’язку із задимленням у підземному переході.

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