Стало відомо, скільки людей постраждало внаслідок ракетного удару по Київщині

П'ять влучань сталося у Вишгородському районі Київщини, ще дві ракети збили сили протиповітряної оборони України.

Унаслідок ракетного удару по Вишгородському району Київської області вранці 28 липня наразі відомо про 15 потерпілих.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

"У той же час завдяки вчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків", - зазначив він.

Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, там ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські окупанти шістьма крилатими ракетами "Калібр" вранці 28 липня обстріляли військову частину у Лютежі Київської області.

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