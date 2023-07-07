Стало відомо, скільки цивільних загинули на Київщині від початку повномасштабної війни

На сьогодні залишаються ще неідентифікованими 190 тіл.

Від 24 лютого 2022 року на Київщині загинули 1376 мирних мешканців, ще 317 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це розповів начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Нєбитов наголосив, що йдеться виключно про цивільних людей.

"Загалом за час війни в області загинули 1 376 осіб. Це тіла, які ми виявили, оглянули. Наголошу, що це виключно цивільні люди, тому що ми як поліцейські опікуємося лише цивільними", - розповів він.

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На сьогодні залишаються ще неідентифікованими 190 тіл.

"Відібрані ДНК поміщено до відповідної бази даних. Із цих 190 можуть бути ті, у яких не було близьких родичів. А якщо немає родичів за першою лінією, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла і не встановлені особи", - зазначив керівник поліції області.

Крім того, Нєбитов додав, що 317 людей залишаються зниклими безвісти.

"Сподіваємося, що вони теж перебувають десь у полоні, але з урахуванням того, як вбивали і катували окупанти наших людей, розуміємо, що вони вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не знайдемо їх тіла", - додав начальник поліції області.

За словами Нєбитова, багато тіл були знищені настільки, що їх неможливо ідентифікувати.

"Ті тіла, які ми знаходили нещодавно, були зариті в ямах, де були ворожі позиції. Наразі більшість цих місць обстежено, але розуміємо, що якщо окупанти закопували глибше або викидали тіла у водойми, то навряд чи швидко знайдемо всіх", - зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни внаслідок збройної агресії РФ загинули 494 дитини.

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