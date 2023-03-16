Стало відомо про постачання неякісних бронежилетів для ЗСУ: підозрюють київського підприємця

Підозрюваний перебуває під домашнім арештом у нічний час доби.

Директор приватного підприємства на Київщині організував постачання неякісних бронежилетів для військових Збройних сил України. Чоловік заволодів майже 6 млн бюджетних коштів.

Бронежилети поставлялися до однієї з військових частин Закарпатської області, повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, у травні 2022 року підприємець уклав договір на постачання 350 бронежилетів. За умовами договору, вони мали відповідати четвертому класу захисту. Однак судова економічна експертиза показала, що вони не відповідають вимогам ДСТУ.

Після отримання додаткових доказів керівнику підприємства повідомили про нову підозру за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Нагадаємо, екскерівнику департаменту Міноборони оголосили підозру в купівлі неякісних бронежилетів на 100 млн грн.

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