Стало відомо, коли відремонтують зруйнований міст у Демидові на Київщині

Стало відомо, коли відремонтують зруйнований міст у Демидові на Київщині

Зруйнований під час негоди міст у Демидові на Київщині планують відремонтувати за три тижні.

У Вишгородській районній військовій адміністрації поки не коментують причини руйнування моста.

Про це в етері телемарафону розповів начальник Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин.

Данчин зазначив, що влада робить усе можливе, щоб якомога швидше відновити переправу. Адже для Іванської, Поліської і Димерської громад - це основний спосіб як можна дістатись до Києва. Зараз жителі цих населених пунктів їдуть до столиці через Бородянку або Гостомель. Також поки тимчасово функціонує старий міст, який визнали аварійним. Проте через нього пропускають лише автомобілі екстрених служб.

Причини вибухів влада офіційно не розголошує. Проте Олексій Данчин зазначив, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.

"На жаль, я не можу розповсюджувати інформацію про наявності мінування на тому чи іншому мості. Це військова складова. Експертизи немає, працюють відповідні слідчі органи", — сказав Данчин.

Нагадаємо, в Демидові, що на Київщині, блискавка влучила поблизу мосту і здетонувала вибухівку, яку заклали під переправу на випадок повторного наступу росіян.

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