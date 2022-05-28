Стало відомо, коли відкриють міст на міжнародній трасі Київ - Чоп біля Стоянки

Це перший міст, який дозволить вантажівкам проїжджати по міжнародній трасі вже без об`їздів.

Найближчими днями відкриється міст біля села Стоянка під Києвом на міжнародній трасі Київ - Чоп.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"В найближчому майбутньому буде (відкриття – ред..) мосту біля Стоянки, це міжнародна траса Київ - Львів - Чоп. Цей міст важливий, тому що по ньому можуть проїжджати і вантажівки. Це вже буде в найближчі дні. Декілька днів - і він вже буде відкритий. Це перший такий міст, який дозволить вантажівкам проїжджати по міжнародній трасі вже без об`їздів", - зазначив міністр.

Також Кубраков повідомив, що вже почались розбори завалів мосту через Десну біля Чернігова, що на трасі Київ - Чернігів. Він запевнив, що за 2-3 місяці там зроблять тимчасову переправу і потім почнуть будівництво нового мосту.

Нагадаємо, міст біля Стоянки був підірваний наприкінці лютого після вторгнення РФ в Україну.

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