Стало відомо, коли у Києві завершиться опалювальний сезон

Процес відключення будівель у Києві від опалення розпочнеться вже з четверга, 28 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", - написав він у своєму Telegram.

Кличко зауважив, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.

"Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення", - додав Кличко.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування обіцяють проводити за письмовими заявками їхніх керівників.

"Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", - зауважив Кличко.

Нагадаємо, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що через плюсову температуру опалювальний сезон цьогоріч може завершитися раніше — наприкінці березня.

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