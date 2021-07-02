Стало відомо, коли у Києві вийдуть з обігу паперові квитки для проїзду в громадському транспорті

Стало відомо, коли у Києві вийдуть з обігу паперові квитки для проїзду в громадському транспорті

Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів.

Протягом останнього року "Київпастранс" поступово виводив з обігу разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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У "Київпастрансі" нагадали, що першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Для підсилення якості роз’яснювальної роботи підприємство звернулось до поліції.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Нагадаємо, у Києві від 1 липня зникли кондуктори. Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві. Лише за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.

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